Kostengünstig, gesetzeskonform, nutzerfreundlich und zukunftssicher - so wünschen sich Immobilienbesitzer, Wohnungswirtschaft und Unternehmen die Energieversorgung in ihren Gebäuden. Mit innovativen BHKW lassen sich diese Anforderungen einfach und zuverlässig erfüllen, auch bei KfW-Effizienzhäusern. Entscheidend hierfür ist das hocheffiziente Funktionsprinzip der Kraft-Wärme-Kopplung: Die eingesetzte Brennstoff-Energie in Form von Öl oder Gas wird genutzt, um nicht nur Wärme, sondern auch Strom zu erzeugen. Auf teuren konventionellen Strom kann somit weitestgehend verzichtet werden. Aber BHKW bieten noch eine ganze Reihe weiterer entscheidender Vorteile - insbesondere im Zusammenspiel mit einer Photovoltaik-Anlage (Bild?1).

So erhöht sich die Autarkiequote über das gesamte Jahr hinweg: Im Sommer ist der Wärmebedarf geringer, daher wird das BHKW lediglich für die Erwärmung des Brauchwassers genutzt. Der während dieser Phase reduzierte Betrieb des BHKW bedeutet aber auch weniger Stromerzeugung. Das wiederum wird von der PV-Anlage ausgeglichen und bedeutet unterm Strich, dass weniger bzw. gar kein Strom zugekauft werden muss. Mehr noch: Überschüssiger Strom kann entweder ins allgemeine Netz eingespeist oder in Batteriespeichern »zwischengelagert« werden. Egal, welche dieser beiden Varianten zum Einsatz kommt: Dank weniger CO2-Emissionen profitiert auch die Umwelt.

Mieterstrommodell rechnet sich für alle Beteiligten

Für den Betreiber rentiert sich eine PV-Anlage in jedem Fall. Mit einem Mieterstrommodell und erhöhter Stromeigennutzung wird das Ganze auch für Mieter zu einer lohnenswerten Sache. Ein konkretes Beispiel aus der Praxis verdeutlicht diesen positiven Effekt. Eigenheimbesitzer mit Photovoltaik-Anlage kennen den Spareffekt: Sobald die Sonne scheint, kann günstiger, selbsterzeugter Strom genutzt werden. Für Wohnungsmieter hingegen bleibt der Strompreis immer gleich. Um dieses Problem zu lösen, haben die Stadtwerke Konstanz ein innovatives Mieterstrommodell entwickelt, das vom Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK) als »BHKW des Jahres 2016« ausgezeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...