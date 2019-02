In der Elbmündung haben am Mittwoch die Bauarbeiten für die Vertiefung des Flusses begonnen. Als erstes soll vor Brokdorf ein Damm unter Wasser aufgeschüttet werden, wie die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mitteilte. Dahinter werden später 670 000 Kubikmeter Baggergut aus der Elbe deponiert. Auf der anderen Elbseite vor Cuxhaven entsteht eine weitere Fläche zu diesem Zweck. Die Fahrrinne wird vermutlich von März an ausgebaggert. Künftig können große Containerschiffe die Elbe mit einem zusätzlichen Meter Tiefgang befahren und dann rund 1300 Standardcontainer mehr zum Hamburger Hafen transportieren./egi/DP/jha

