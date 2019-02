Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-13 / 14:34 *Vitafy launcht zur Biofach neues WYLD-Produktsortiment gemeinsam mit der Schweizerin Nadia Damaso, der 2-fachen Bestseller Kochbuch-Autorin & Food-Künstlerin* *München, 13. Februar 2019 *- Gemeinsam mit der Schweizer Bestsellerautorin & Influencerin Nadia Damaso hat die Marke WYLD (www.wyld.de [1]) von Vitafy (www.vitafy.de [2]) ein neues Clean Eating Produktsortiment in Demeter-Qualität auf den Markt gebracht - pünktlich zur Biofach, der größten Bio-Messe weltweit. Die neuen WYLD Clean Eating Granolas, Crunchies und Müslis sind nur mit natürlichen und den hochwertigsten Zutaten hergestellt und frei von raffiniertem Zucker und Zusatzstoffen. Die Produkte überzeugen im Geschmack und in der Qualität der Zutaten und haben eine ganzheitliche und positive Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Sie passen somit perfekt zum Ernährungstrend Clean Eating. Stars wie Nicole Kidman, Jessica Alba oder Miranda Kerr ernähren sich nach der Clean Eating Methode. Seit kurzem ist dieser Trend auch im deutschen Markt angekommen. Gemeinsam mit der Schweizer Influencerin Nadia Damaso hat das Team um WYLD ein innovatives Frühstücks-Produktportfolio entwickelt, das genau den Zeitgeist trifft. "In Zusammenarbeit mit WYLD [1] habe ich meine eigene Produktlinie kreieren können. WYLD vermittelt, genau wie ich, eine Begeisterung am Echten, Ursprünglichen und Natürlichen", so Nadia Damaso, Schweizer Kochbuchautorin & Food-Künstlerin, die zusammen mit WYLD ganz besondere Clean Eating Produkte - treu ihrem Motto "Eat better not less" - entwickelt hat. Hinter Clean Eating versteckt sich keine Diät, sondern vielmehr eine Lebenseinstellung. Bei überzeugten "Clean Eaters" sind purzelnde Pfunde allenfalls ein positiver Nebeneffekt. Viel wichtiger ist eine langfristige Umstellung auf eine gesundheitsbewusste Ernährung, mit deren Hilfe man sein ganzheitliches körperliches und geistiges Wohlbefinden steigern kann. Die von Nadia Damaso verfolgte Methode hat in den vergangenen Jahren eine große Fangemeinschaft gewinnen können. Mit ihren Büchern "Eat better not less" & "Eat Better Not Less - Around the World" stand die Autorin in der Schweizer Bestseller Liste sogar auf Platz 1 vor Größen wie Jamie Oliver. Auch auf ihrem Instagram Account hat sie mittlerweile mehr als 160.000 Follower und postet täglich über ihre Ernährungsweise & Lebensweise - denn "Eat Better Not Less" sei nicht nur eine Art sich zu ernähren, sondern ein Lifestyle. "Wir sind sehr froh mit Nadia Damaso eine authentische und kompetente Partnerin gewonnen zu haben, mit der wir in Zukunft für diese überaus nachhaltige und moderne Ernährungsweise Clean Eating auch viele weitere interessante Produkte entwickeln werden", so Vitafy Co-Gründer und Geschäftsführer Georg Bader. Vitafy setzt mit WYLD nicht nur auf den EU-BIO Standard sondern hat mit dem Demeter Siegel einen noch strengeren Standard. Demeter ist ein Qualitätslabel, welches für biodynamisch angebaute Lebensmittel steht. Es ist das älteste Öko-Label und verfügt über die strengsten Ökorichtlinien der Welt. "In Zukunft setzen wir aus persönlicher und strategischer Überzeugung verstärkt auf den Demeter Standard. Zum einen liegt uns als Unternehmen der Umgang von Mensch und Natur sehr am Herzen. Zum anderen sehen wir Demeter als den zukunftsweisendsten Bio Standard der Welt, um sich nachhaltig am Markt zu positionieren. Bio allein reicht heute als Alleinstellungsmerkmal nicht mehr aus." So WYLD CO-Gründer und Geschäftsführer Christian Böhm. Der Ansatz von WYLD ist derzeit von Erfolg gekrönt. Neben der Sortimentserweiterung sind die Produkte nicht nur online sondern auch im stationären Handel bei dm, Globus, Real und Kaufland verfügbar. *Über WYLD* Das Unternehmen WYLD steht für naturbelassene Frühstücks- und Snack-Produkte aus hochwertigen, natürlichen Zutaten. Seit März 2017 bietet die bisherige Bio-Marke die ersten beiden WYLD Demeter Produkte an. Das Unternehmen geht damit den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und positioniert sich im Demeter-Umfeld als Innovationstreiber. *Über Vitafy* Das Münchner Unternehmen Vitafy wurde 2013 vom Geschäftsführer-Quartett Georg Bader, Christian Böhm, Jürgen Englisch und Venture Stars Partner Florian Calmbach gegründet und ist eines der in Deutschland am schnellsten wachsenden Start-ups im Fitness- und Gesundheitsbereich. Vitafy GmbH Radlkoferstraße 2 81373 München www.vitafy.de Bild: http://newsfeed2.eqs.com/vitafygmbh/775367.html
Bildunterschrift: Nadia Damaso - 2-fache Bestseller Kochbuch-Autorin & Food-Künstlerin

