Alpiq und Bouygues streiten über den definitiven Kaufpreis für das Industriegeschäft, das Alpiq im letzten Sommer an die Franzosen verkauft hatte.Beim Konflikt geht es um eine beträchtliche Summe. Konkret fordert Alpiq zusätzliche Zahlungen der Franzosen in der Höhe von 12,9 Millionen Franken. Auf der anderen Seite will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...