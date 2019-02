Die Hoffnung auf eine baldige Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China hält die Börsen leicht im Plus. Die Aussicht auf Neuwahlen in Spanien sowie das anhaltende Brexit-Chaos verhinderten am Mittwoch allerdings größere Kursgewinne. Dax und EuroStoxx50 notieren am Mittag jeweils 0,3 Prozent fester bei 11.156 beziehungsweise 3201 Punkten.

