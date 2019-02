Muttenz - Valora geht mit dem Tech-Start-up-Unternehmen AiFi aus dem Silicon Valley eine Zusammenarbeit ein. Mit einer von AiFi entwickelten Auto-Checkout-Technologie will Valora in der Schweiz ein neues Retail-Format lancieren: die k kiosk box. Das vorerst als Test konzipierte Shop-Konzept soll das Einkaufen noch bequemer machen und an Standorten zum Einsatz kommen, wo es bislang kein oder nur ein sehr geringes Convenience-Angebot gibt.

Die k kiosk box basiert auf dem vollautomatischen NanoStore-Konzept, welches das amerikanische Tech-Start-up AiFi unlängst an der Konferenz der National Retail Federation in New York der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Dabei handelt es sich um ...

