Auch wenn beide Unternehmen ein vollkommen anderes Geschäft ausüben, so werden die beiden als deutsche Vorzeige-Biotechs geltenden Werte, Morphosys und Evotec, doch gerne vergleichen. Und so ist es auch im laufenden Jahr wieder spannend, wer am Ende des Jahres die bessere Performance erzielt haben wird. Wirft man zunächst einen Blick in die Vergangenheit, so erkennt man, dass Morphosys die Nase vorn hat. Während Evotec sich im 2-Jahresvergleich rund verdoppelt hat, kann Morphosys noch einige Prozentpunkte mehr vorweisen. Allerdings erkennt man auch, dass die Entwicklung von Morphosys deutlich volatiler war. Kurzzeitig lag das Papier Mitte 2018 sogar einmal hinter Evotec. Dies verdeutlicht auch ganz klar die unterschiedlichen Charaktere der beiden Werte: Morphosys ist sicher spekulativer einzustufen, verfügt aber im Erfolgsfall auch über höheres Potenzial. Je nach Risikoneigung sollte sich der jeweilige Anleger deswegen seinen Favoriten auswählen. Denn in der jeweiligen Kategorie sind beide Aktien absolute Top-Werte.

