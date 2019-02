Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Nach Einschätzung der Bundesregierung darf der russische Energieriese Gazprom nicht gleichzeitig die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 besitzen und das Gas liefern. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte nach einem Kompromiss zwischen EU-Kommission und EU-Parlament, dass die Regeln des EU-Binnenmarktes für das Projekt greifen. Diese sehen vor, dass der Betrieb der Leitung und die Lieferung des Brennstoffs getrennt sein müssen (Unbundling). In den vergangenen Tagen herrschte noch Unklarheit darüber, ob die Entflechtung kommen muss. Deutschland hatte vergangene Woche eine Einigung mit den EU-Partnern erreicht. Im Gegenzug für die Zustimmung zu der umkämpften Leitung in der Ostsee musste Deutschland das Unbundling schlucken. Russland muss nun eine Möglichkeit finden, für Nord Stream 2 einen anderen Besitzer zu finden. Gazprom verfügt über das Exportmonopol für das heimische Gas. Die Aufspaltung des Geschäfts bei der 1.200 Kilometer langen Röhre könnte dazu führen, dass das Gas teurer wird. Bekämpft wird die Pipeline nach wie vor von den USA, die den Europäern eigenes verflüssigtes Erdgas (LNG) verkaufen wollen. Die osteuropäischen EU-Mitglieder haben ihren Widerstand hingegen aufgegeben. An der Finanzierung der 10 Milliarden Euro teuren Röhre sind auch die deutschen Konzerne Uniper und Wintershall beteiligt. Das erste Gas soll schon Ende des Jahres, spätestens 2020, nach Westen gepumpt werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2019 08:39 ET (13:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.