Nach stärkeren Kursgewinnen am Dienstag zeigt sich die Volkswagen-Aktie am Mittwoch kaum verändert. Es geht nur leicht nach oben. Seit Jahresbeginn stehen damit Aufschläge von 5,86 Prozent zu Buche. Dennoch befindet sich der Wert seit Juli 2018 in einer seitwärts gerichteten Schiebezone, die auf der Unterseite durch die Marke von 134 Euro und auf der Oberseite durch die Marke von 156 Euro begrenzt wird. Der flache Aufwärtstrend von Februar 2016 ist aber nicht allzu weit entfernt und verläuft ... (Alexander Hirschler)

