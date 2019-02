Die Gemeinschaftswährung steht nun unter Abwärtsdruck und so fiel der EUR/USD zum neuen Tagestief unter 1,1300. EUR/USD nach CPI schwächer Das Paar verlor nach der Veröffentlichung der US Inflation an Dynamik, da dieses im vergangenen Monat über den Erwartungen lag. Die Headline CPI änderte sich auf Monatsbasis nicht und auf Jahresbasis liegt das Ergebnis ...

