Das bayerische "Volksbegehren Artenvielfalt - Rettet die Bienen" hat nach Angaben der Initiatoren das Quorum von zehn Prozent oder 950.000 Stimmberechtigten vorzeitig geschafft. Für den Healthcare-Konzern Bayer ist das Volksbegehren nicht ungefährlich, da das Pestizid Glyphosat in den letzten Wochen wiederholt mit dem Bienensterben in Verbindung gebracht wurde. Vielfältige diesbezügliche Warnungen gab es in der Vergangenheit zuhauf. So war beispielsweise im Spiegel Nr. 39/2017 (Seite 106: "Glyphosatt") auszugsweise zu lesen:

Den vollständigen Artikel lesen ...