Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 555 auf 590 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe 2018 solide abgeschlossen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das organische Wachstum im vierten Quartal habe die Konsenserwartungen übertroffen und die Luxusmarke Gucci dabei eine starke Performance gezeigt. Aussagen des Managements zur Digitalisierung sprächen für etwas Luft nach oben bei den Marktschätzungen. Sie rechnet bis 2021 nun mit einem etwas höheren jährlichen Gewinn als bislang. Kering bleibe ihr "Top Pick" im Sektor./elm/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-02-13/15:33

ISIN: FR0000121485