Der in Kiel sitzende Veranstalter von Abenteuer- und Studienreisen Gebeco will Reisende noch vor dem Urlaub zusammenbringen: Wie der Touristikkonzern TUI, der derzeit eine knappe Mehrheitsbeteiligung an dem norddeutschen Unternehmen hält, am Mittwoch mitteilte, konnte man hierfür das Gebeco Reiseforum an den Start bringen.

"Unser Reiseforum ist ein Ort, an dem sich unsere Gäste untereinander austauschen, Reiseempfehlungen aussprechen und ihre Mitreisenden kennenlernen können", betonte Gebeco-Chef ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...