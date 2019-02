Nach monatelangem Ringen ist ein Durchbruch für eine Grundgesetzänderung unter anderem für die Digitalisierung der Schulen in Deutschland möglich. In der kommenden Woche tagt wieder der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Eine Einigung bei dieser am kommenden Mittwoch stattfindenden Sitzung sei nach langen Verhandlungen einer Arbeitsgruppe möglich, hieß es am Mittwoch aus Verhandlungskreisen in Berlin.

Strittig sei noch, welche Rechte der Bund bekommen solle, um die Verwendung von Bundesgeld durch die Länder konkret zu kontrollieren. Diese Frage sei vor allem innerhalb der Union strittig, hieß es. Hier werde versucht, bis zum Wochenende zu einer Einigung zu kommen. Es geht bei diesem zentralen Punkt unter anderem darum, ob die Länder dem Bund künftig mittels Berichten Rechenschaft über die Verwendung der Mittel ablegen müssen - und darum, ob Bundesbeamte in den Ländern vor Ort die Ausgaben kontrollieren können sollen.

Insgesamt gebe es zu der geplanten Grundgesetzänderung noch keinen fertig ausgehandelten Kompromissvorschlag aus der Arbeitsgruppe, der nur noch abgesegnet werden müsse, hieß es von anderer Seite weiter. Vielmehr berieten die beteiligten Fraktionen im Bundestag sowie die Länder nun die Diskussionsstände dieser Arbeitsgruppe.

Vom Tisch sei das Vorhaben des Bundes, nach dem für künftige Bundesprogramme zugunsten der Bundesländer eine Kofinanzierung der Länder mittels einer festen Quote vorgesehen sein soll. Weiter vorgesehen sei zumindest aus Sicht von FDP und Grünen im Bundestag, dass der Bund bei der Schuldigitalisierung künftig nicht nur in Gebäude und Kabel investieren können soll, wie es hieß. Es solle ihm demnach auch möglich sein, in dafür nötiges Personal zu investieren.

Der Bundestag hatte bereits einen Gesetzentwurf für die Grundgesetzänderung beschlossen - die Länder lehnten sie aber im Bundesrat ab. Es geht unter anderem um Hilfen im Volumen von fünf Milliarden Euro für die geplante Digitalisierung von Schulen. Bildung ist grundsätzlich Ländersache. Der Bund will aber auch große Summen in den Nahverkehr und den sozialen Wohnungsbau der Länder und Kommunen stecken sowie Regeln für künftige Bundeshilfen für die Länder aufstellen.

Mehrere Länder stemmen sich gegen die bisherigen Pläne des Bundes, weil sie fürchten, dass die Länder mit der geplanten Grundgesetzänderung Kompetenzen an den Bund verlieren könnten./bw/bk/DP/edh

