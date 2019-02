Eine Studie zeigt, dass Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender vor allem in Deutschland Offenheit gegenüber ihrem Arbeitgeber scheuen - die Angst vor beruflichen Nachteilen ist immer noch groß.

Was musste sich Daniel Rössler alles anhören. Wer sei in seiner Beziehung der männliche Part - er oder sein Freund? Und habe er wirklich noch nie mit einer Frau geschlafen?

Rössler, der seinen echten Namen hier nicht lesen mag, arbeitet für einen Buchverlag. In einer Branche also, die eher progressiv als konservativ ist - vor allem in Geschlechter- und Rollenfragen. Doch als Rössler, der seit vielen Jahren mit einem Mann verheiratet ist, sich vor seinen Kollegen und Vorgesetzten outete, erntete er dennoch nur blöde Sprüche. Keine Spur von ehrlicher Anerkennung für seinen mutigen Schritt.

Rössler hat die Firma mittlerweile verlassen. Ihm ist klar geworden, dass sich die Reaktionen seiner Kollegen teils deckten mit dem, was man bei seinem damaligen Arbeitgeber unter Unternehmenskultur verstand. Veraltete Geschlechterrollen statt echter Gleichberechtigung. Dumpfe Vorurteile statt ehrlicher Toleranz.

So wie Daniel Rössler ergeht es immer noch vielen Schwulen, Lesben, Bi-Sexuellen und Transgender auf Deutschlands Bürofluren. Das belegt eine Studie der Unternehmensberatung BCG unter mehr als 4000 jungen Berufstätigen und Studenten weltweit. Ihr zufolge wären 85 Prozent aller befragten Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) in Deutschland zu einem Outing im Büro bereit. Doch tatsächlich geöffnet haben sich bislang nur 37 Prozent. Die weiteren Zahlen: 22 Prozent der Befragten sind besorgt, dass ein öffentliches Bekenntnis zu ihrer Sexualität ihre Erfolgsaussichten im Job schmälern könnte. Und 42 Prozent lügen sogar, was ihre sexuelle Orientierung angeht. "Das Thema sexuelle Orientierung ist nach wie vor ein Tabu in vielen deutschen Unternehmen", sagt Studienautorin Annika Zawadzki. "Damit schaden sich die Unternehmen vor allem selbst: ...

