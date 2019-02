Daimler hat mit den Zahlen für das vierte Quartal im Großen und Ganzen die Erwartungen erfüllt. Ergebnis und Umsatz in Line, Ausblick ok, jedoch hatten bei der Dividende viele Anleger einen Tick mehr erwartet. 3,25 Euro wird Daimler am 22. Mai an die Aktionäre ausschütten. Und das trotz der großen Probleme, die der Autobauer derzeit vor sich herschiebt.

Den vollständigen Artikel lesen ...