Woche 07/19 Donnerstag, 14.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Das war dann mal weg Freizeit Deutschland 2017



6.25 Leschs Kosmos Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft? Deutschland 2018



6.55 The Murder Detectives Der schwarze Handschuh



7.52 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



7.50 The Murder Detectives Flucht in die USA



8.40 The Murder Detectives Der Prozess



( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.35 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen



18.20 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.10 ZDFzoom TEDi und Co. - Die dunkle Seite der Billigshops Deutschland 2018



21.40 Patienten im Visier Ärzte zocken ab Deutschland 2018



22.25 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016



23.10 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



23.55 Falsche Versprechen? So lassen wir uns manipulieren Deutschland 2018



0.35 heute journal



1.05 Mysterien des Weltalls Ewige Finsternis Mit Morgan Freeman USA 2010



1.50 Mysterien des Weltalls Ist Schwerkraft eine Täuschung? Mit Morgan Freeman USA 2014



2.35 Mysterien des Weltalls Wie sehen Aliens aus? Mit Morgan Freeman USA 2010



3.20 Mysterien des Weltalls Wann begann die Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2014



4.00 Mysterien des Weltalls Wer sind wir wirklich? Mit Morgan Freeman USA 2010



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )







