Strausberg (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier informiert sich am kommenden Montag über die Aufgaben und Besonderheiten des Fallschirmjägerregiments 31. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten. Anschließend wird er in Selsingen an einer Gesprächsrunde zum Thema "Gesellschaftlicher Zusammenhalt - Miteinander von Bundeswehr und Gesellschaft" teilnehmen. Der Dialog mit Kommunalpolitikern, Vereinsvertretern und engagierten Bürgerinnen und Bürgern findet im Rathaus statt. Selsingen ist die Partnergemeinde der Fallschirmjäger. Die besondere Verbundenheit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Fallschirmjägerregiment resultiert auch aus den Auslandseinsätzen in Afghanistan. Stets in Erinnerung bleibt die Trauerfeier für die im Karfreitagsgefecht gefallenen Soldaten im Jahr 2010. Das Fallschirmjägerregiment 31 hat die Aufgabe, militärische Evakuierungsoperationen sowie Operationen der Spezialkräfte zu unterstützen. Wir laden Sie hiermit herzlich zu diesem Pressetermin ein. Das Presseprogramm sowie das Akkreditierungsformular finden Sie im Anhang.



OTS: Presse- und Informationszentrum des Heeres newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127975.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1523 Fax: +49 (0) 3341 / 58 - 1519 E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.org