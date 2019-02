Hamburg (ots) - Wie trage ich mein Baby richtig, welcher Kinderwagen passt zu uns und wie klappt's am besten mit dem Stillen? Wenn sich der erste Nachwuchs ankündigt, gibt es bei werdenden Eltern viele Fragen und einen großen Anschaffungsbedarf. Vom 15.-17. Februar 2019 ist die Messe BABYWELT (www.babywelt-hamburg.de) "the place to be" für werdende und frischgebackene Mütter und Väter, die alles Wissenswerte rund ums (neue) Kind aus erster Hand erfahren möchten. Dazu steht ein dichtes Netz an Fachleuten bereit: In "Experten-Talks" gibt es Tipps zu Elterngeld, Erster Hilfe, Hautpflege und altersgerechter Förderung des Kindes. Das "Kompetenzzentrum Kindersicherheit" erhalten Besucher Antworten zu allen Fragen rund um Baby, Kind und Auto. Sensible Themen wie Schwangerschaftsdepressionen werden in der "Einfach Eltern Info Lounge" angesprochen: 12 Aussteller stehen hier mit individuellem Rat und Tat zur Seite. Gleichzeitig ist die BABYWELT eine große Einkaufsmesse: Bekannte Marken und kleinen Labels beraten bei der Erstausstattung. Vom Schlafsack bis zur Schnullerkette können Eltern in Ruhe das vielfältige Angebot sichten, testen und alle notwendigen Anschaffungen auf einen Schlag zu Messepreisen erwerben. Wie man den Babybauch wieder los wird? Die Barrio-App verhilft zu neuen Babybekanntschaften, mit denen sich die vielfältigen Erfahrungen und Erlebnisse des neuen Lebensabschnitts teilen lassen. Die BABYWELT findet in der Hamburg Messe, Halle B6/ Eingang Süd statt. Tickets sind ab sofort zum Vorverkaufspreis von 11 Euro (Tageskasse 12 Euro, ermäßigt 10 Euro pro Person) über den Ticketshop der Website erhältlich. Die Messe ist am Freitag von 10-17 Uhr, Samstag 10-18 Uhr und Sonntag 10-17 Uhr geöffnet.



Gut vorbereitet in die neue Familienzeit



Werdende Eltern mit aktuellem Knowhow und einem guten Gefühl auszustatten, ist das Anliegen der vielen neuen Informationsstände auf der Messe. Die "Einfach Eltern Info Lounge" widmet sich allen relevanten Fragestellungen von Schwangerschaft bis zum Leben mit Kind. In Hamburg ist Special Guest Susanne Mierau dabei - Eltern-Bloggerin und Autorin von "Geborgen Wachsen". In den "Experten-Talks" geben unter anderem Hebammen, Trageberater*innen, Stillberater*innen und Physiotherapeut*innen in kurzen Workshops praxisnahe Empfehlungen zu wichtigen Themen wie Impfen, Erste Hilfe und der richtigen Ernährung. Ebenfalls neu ist der Zusammenschluss von Polizei Hamburg, der beiden Hersteller "BeSafe" und "Britax Römer" sowie des auf Kindersitze spezialisierten Händlers "Die Zwergperten" im "Kompetenzzentrum für Kindersicherheit". Auf dem Gemeinschaftsstand finden Messebesucher geballtes Fachwissen, wie Babys und Kleinkinder im Auto sicher transportiert werden sollten. Wer nicht das Glück hatte, im Geburtsvorbereitungs- oder Schwangerschaftsyogakurs eine Perfect Match-Freundin für die Zeit mit Kind zu treffen, darf sich auf Barrio freuen. Mit der Freunde-Finder App finden Mamis und Papis Eltern in ihrer Umgebung und verabreden sich zu Playdates.



Neben dem umfangreichen Informationsprogramm können Messebesucher zwischen 177 bekannten Marken und kleinen, innovativen Labels vergleichen, sich umfassend beraten lassen und nach Lust und Laune shoppen. Kleine, feine Produkte werden auch auf der Fläche "Lieblingsstücke" angeboten: Hier stellen DIY-Anbieter selbstgefertigt Babymode, Kuschelkissen oder Schnullerketten aus.



Anstrengend ist anders: Als neues Herzstück der Messe wurde die BABYWELT Plaza powered by Quinny geschaffen. Bequeme Sitzmöglichkeiten laden zu erholsamen Pausen vom Messebummel ein. Dazu können Eindrücke und Einkäufe mit alten und neuen Freund*innen ausgetauscht und in Erinnerungsfotos festgehalten werden. Rückzugsmöglichkeiten gibt es auch in den Babycare-Stationen Wickel-Oase und Fütter-Bar. Dort stehen kostenlose Windeln, Pflegeprodukte und gesponserte Biobabynahrung bereit. In der Still-Lounge (exklusiv für Mamis) ist zudem eine IBCLC-Stillberaterin vor Ort und hilft mit individuellen Still-Tipps.



Das neue BABYWELT Messemagazin hilft bei der Orientierung vor Ort und hält jede Menge Expertenwissen zum Mitnehmen bereit. Wer sich auf den Einkauf der Erstausstattung vorbereiten will, dem hilft die Checkliste bei der Planung.



Weitere Informationen unter www.babywelt-hamburg.de



FACTS & FIGURES Veranstaltungsdatum: 15.-17. Februar 2019 Veranstaltungsort: Hamburg Messe, Halle B6 Öffnungszeiten: Fr 10 - 17 |Sa 10 - 18 | So 10 - 17 Eintrittspreise: 12 EUR Tagesticket 10 EUR Ermäßigtes Tagesticket* 11 EUR Vorverkauf www.babywelt-hamburg.de/tickets



Kinder bis einschließlich 10 Jahre erhalten freien Eintritt zur BABYWELT.



*Das ermäßigte Tagesticket gilt für Schüler, Studenten und Behinderte bei Vorlage eines Nachweises.



Über die BABYWELT



In 2008 gestartet ist die BABYWELT Messe heute die große Endverbrauchermesse im Schwangerschafts- und Babysegment in der DACH-Region. Hauptanliegen der Veranstaltung ist das vielfältige Angebot von Produkten und Services für die Zeit der Schwangerschaft bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes. Kreative Marken, aktuelle Designer, Stores und Dienstleister treffen hier auf werdende oder frischgebackene Eltern, die gern ausprobieren und vergleichen. Neu ist das informative Vortrags- und Aktionsprogramm mit ausgewiesenen Experten. Erholen können sich Besucher bei den vielen Vorort-Services und Babycare-Stationen. Die Messe findet in 2019 an neun Standorten statt: Hamburg, Dresden, Stuttgart, Ruhrgebiet/ Essen, Bodensee/ Dornbirn (AT), München, Berlin, Frankfurt und - neu - in Köln.



