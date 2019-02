Barrick Gold (TSX ABX / WKN 870450) hat am heutigen Mittwoch die letzten Quartals- und Jahreszahlen ohne den Beitrag von Randgold Resources berichtet. Der Konzern meldete sowohl für das vierte Quartal als auch das Gesamtjahr 2019 einen Nettoverlust allerdings zum großen Teil Aufgrund von Abschreibungen. Bereinigt fiel jeweils ein Gewinn an. Die Fusion von Barrick und Randgold trat zwar erst Anfang des Jahres in Kraft, ...

