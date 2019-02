Auch an den US-Märkten überwog gestern die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit. So legte der Dow Jones 1,45 Prozent zu. Für den S&P 500 ging es 1,25 Prozent nach oben.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: TripAdvisor, Booking.com, Weibo, Momo, Netflix und Activision Blizzard. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.