Uwe Maischatz verstärkt seit dem 1. Februar die Geschäftsleitung der Groninger & Co. Gmbh in Crailsheim. Der studierte Betriebswirt wird künftig für den kaufmännischen Bereich des Familienunternehmens verantwortlich zeichnen. "Ich freue mich darauf, die Internationalisierung der Firma noch weiter voranzutreiben. Es gibt diverse Märkte, die für uns interessant sind und in denen wir noch stärker Fuß fassen möchten", fasst Maischatz die Vorfreude auf seine Tätigkeit zusammen und ergänzt: "Außerdem wird es sicher sehr spannend sein, bei einem Global Player wie Groninger die internen Prozesse und die ...

