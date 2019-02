London (ots/PRNewswire) -



Globitex geht mit dem EURO Wallet an den Start, powered by Nexpay UAB, ein in der EU zugelassenes Finanzinstitut



Mit dem EURO Wallet können Nutzer EUR-Zahlungen über ein persönliches IBAN-Konto entgegennehmen, ganz wie mit einem gewöhnlichen EUR-Bankkonto. Das Konto ist mit der Kryptowährungsbörsen-Plattform verlinkt, weshalb der Nutzer in Sekundenschnelle von seinem Globitex-Handelskonto abheben und reibungslose EUR-Transaktionen unter voller Kontrolle abwickeln kann. Diese Funktionalität ist am Markt einzigartig.



Uldis Teraudkalns, CEO von Globitex, sagte über das EURO Wallet: "Globitex will zum Marktführer in Sachen Bequemlichkeit, Sicherheit und Compliance aufsteigen. Vor diesem Hintergrund haben wir das EURO Wallet entwickelt. Das EURO Wallet bietet eine beispiellose Funktionalität. Man hat den vollen Funktionsumfang eines IBAN-Kontos über die Globitex-Kryptowährungsbörse und kann in Echtzeit Abhebungen und Einzahlungen mit dem Globitex-Handelskonto durchführen."



EURO Wallet bietet die folgenden Vorteile:



- Persönliches IBAN-Konto - SEPA-Überweisungen - EUR-Abhebungen und -Einzahlungen mit dem Handelskonto in Echtzeit - Fremdüberweisungen - Intuitive und vertraute Oberfläche - Guthaben liegen bei einer europäischen Zentralbank - Freundlicher und schnell reagierender Kundensupport



Informationen zu Globitex



Das Globitex-Team hat einen professionellen Krypto-Handelsplatz entwickelt, eine institutionstaugliche Handelsplattform mit fortschrittlichen IT-Lösungen, die sowohl von privaten als auch von institutionellen Krypto-Marktteilnehmern verwendet werden kann. Man hat sich das Ziel gesetzt, den weltweiten Kryptosektor voranzubringen, die Liquidität beim Kryptohandel zu erhöhen und professionellen Händlern die Möglichkeit zu geben, Transaktionen und Zahlungsverkehr per API-Schnittstelle (FIX & RESTful) abzuwickeln.



