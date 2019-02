Stuttgart (ots) -



"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 14. Februar 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg



Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR).



Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:



Edel-Bio im Discounter - gut für Verbraucher, schlecht für die Qualität?



Seit Anfang des Jahres bietet Lidl Bioland-Produkte an, ab Donnerstag, 14. Februar, steht hochpreisige Bio-Ware von Demeter in den Regalen von Kaufland. Brechen jetzt gute Zeiten für Kundinnen und Kunden an, die sich Edel-Bio-Produkte aus dem Reformhaus bisher nicht leisten konnten? Verbraucher und Bio-Landwirte sind verunsichert. Wird die Bio-Branche von den großen Handelskonzernen über den Tisch gezogen, weil sie über kurz oder lang die Preise bestimmen werden? Bleibt dabei die Qualität von hochwertigen Bio-Produkten wie Milch und Gemüse auf der Strecke?



Vor Ort beim Bio-Bauer



Artgerechte Tierhaltung und das Wirtschaften im Einklang mit der Natur sind seit mehr als 25 Jahren Anspruch von Bio-Bauer Manfred Schmid aus Westhausen im Ostalbkreis. Deshalb will er seine Demeter-Produkte nicht im Supermarktregal sehen, erfährt Vor-Ort-Reporterin Alix Koch.



Wie gefährlich sind die Elektro-Flitzer?



Schnell, handlich, elektrisch - E-Scooter und Hoverboards sind in vielen Ländern längst Trend. Im Frühjahr sollen die Elektrokleinstfahrzeuge auch in Deutschland zugelassen werden. Dann dürfen sie auf Straßen, Radwegen und teilweise sogar Fußwegen unterwegs sein. Kritiker befürchten Chaos im öffentlichen Raum und mehr Unfälle. Wie gefährlich sind E-Roller?



Schwarzfahren - Straftat oder Akt der Rebellion?



Andrea Schmidt fährt hin und wieder schwarz. Nicht, weil sie sich keinen Fahrschein leisten kann. Sie fordert: Schwarzfahren muss entkriminalisiert werden. Dafür setzt sie sich in der Initiative "Freifahren Stuttgart" ein. Unterstützung gibt es sogar vom Deutschen Richterbund, der sich weniger Belastung für Gerichte und Polizei erhofft. Doch der Justizminister ist strikt dagegen.



Superman Hück in neuer Mission



Ex-Waisenkind, Ex-Thaiboxprofi und seit Kurzem auch: Ex-Porsche-Betriebsratschef. "Supermann" Uwe Hück will es noch einmal wissen, wieder von ganz unten beginnen und sich durchkämpfen - als Kommunalpolitiker in Pforzheim. Rettet Uwe Hück die SPD oder ist er selbst nicht mehr zu retten?



Jugend fürs Klima - wie ernst ist es ihr?



Seit Wochen demonstrieren tausende Schülerinnen und Schüler für einen besseren Klimaschutz auch in Baden-Württemberg. Immer freitags während der Schulzeit. Bewusst riskieren sie Strafen. Weil sie ernst genommen werden wollen von jenen, die über Energiewende und Kohleausstieg entscheiden. Aber leben sie auch ihre Forderungen nach einer besseren Umwelt? Sind sie bereit, auf Flugreisen zu verzichten, auf das eigene Auto, auf Fleisch und eingeflogene Bananen?



"Zur Sache Baden-Württemberg"



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



