Zürich (ots) - Mehr Konkurrenz für die Post: Der einzige private

Briefzusteller Quickmail drängt nun auch in den boomenden Paketmarkt.

Quickmail-Co-Geschäftsführer Bernard Germanier bestätigt gegenüber

der «Handelszeitung», dass bereits ab Mai die ersten Päckli in der

Region Zürich und Mittelland zugestellt werden sollen. «Ausserhalb

unseres heutigen Kundenkreises gehen wir davon aus, dass unser

Angebot vor allem für Elektronikversender interessant ist», sagt

Germanier.



Quickmail will die Pakete am Abend zustellen. Schon früher

ausgehändigt werden Waren, die in den Ablagekasten passen oder wo es

der Empfänger ausdrücklich wünscht. Der Transport erfolgt

ausschliesslich mit Elektrofahrzeugen.



In den Aufbau der Dienstleistungen investiert Quickmail in den

ersten Jahren mehrere Millionen Franken und schafft damit neue

Arbeitsplätze - ab Mai sind es 60 Stellen, bis 2024 sollen es 1200

werden. Einen ersten Gewinn soll die neu geschaffene Division

«Quickpac» in drei bis vier Jahren abwerfen.



