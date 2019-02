Wie dramatisch die Reaktionen des Marktes auf Gewinnwarnungen ausfallen können, wissen die Aktionäre des Automobilzulieferers Leoni nicht erst seit diesen Tagen. Schon im Oktober 2015 war der Aktienkurs nach einer Prognose-Kürzung am Folgetag um fast 40 Prozent eingebrochen. Ähnlich heftig erwischte es den MDAX-Titel auch diesmal. Am vergangenen Freitag eröffnete die Aktie mit einem Minus von 16 Prozent. Bis zum Ende des Tages verdoppelte sich der Verlust noch einmal. Erst nach einem Kurseinbruch von insgesamt 38 Prozent kam es zu Wochenbeginn zu einer Erholung."Brutales Timing" als Schlüssel zum ErfolgDie fiel mit bislang 18 Prozent aber ebenfalls ordentlich aus. Sehr zur Freude der aktiven wikifolio-Trader, die daraus direkt Profit ziehen konnten. Carsten Schorn ("Abbakus") hatte bei der Aktie am Montagmorgen in mehreren Schritten eine Position in seinem wikifolio "Abacus" aufgebaut, die er gut 24 Stunden später mit einem Gewinn von rund 10 Prozent wieder auflöste. Dabei konnte er sich ein gewisses Eigenlob nicht verkneifen: "Wieder brutales Timing - die Aktie stürzt verteilt auf 2 Tage um circa 40 Prozent ...

