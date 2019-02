FRANKFURT (Dow Jones)--Die Spekulationen über einen möglichen Kauf des Lichtkonzerns Osram haben sich bewahrheitet. Der Münchener MDAX-Konzern bestätigte, dass die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group einen gemeinsamen und vollständigen Erwerb der Gesellschaft erwägen. Osram führe derzeit vertiefte Gespräche mit den Interessenten.

Es sei aber noch nicht abzusehen, ob es eine Investition seitens Bain Capital und Carlyle Group geben wird. Auch ein Scheitern der Gespräche sei möglich. Die Osram Licht AG will den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang der Gespräche informieren.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, die Finanzinvestoren könnten bis Ende März ein Angebot vorlegen, um Osram von der Börse zu nehmen. Dies hatte den Kurs der Osram-Aktie zweistellig steigen lassen. Die beiden Investoren waren schon einmal im Dezember in Medienberichten als Interessen am Unternehmen genannt worden.

Die ehemalige Siemens-Tochter Osram kommt derzeit nur noch auf einen Marktwert von rund 3,3 Milliarden Euro, nachdem ihre Aktie im vergangenen Jahr fast die Hälfte an Wert verloren hat. Das Unternehmen, das stark von der Entwicklung der Automobilbranche abhängt, hat sein erstes Geschäftsquartal per Ende Dezember mit einem Verlust abgeschlossen. Besonders im Dezember habe sich der Marktrückgang noch einmal beschleunigt, hatte Osram mit Verweis auf die anhaltenden Handelskonflikte und die Wachstumsschwäche in China erklärt.

In der vergangenen Woche hatte CEO Olaf Berlien gesagt, er erwarte eine Trendwende im Geschäft mit der Autobranche zum zweiten Halbjahr, das für das Unternehmen im April beginnt.

Osram würde alle möglichen neuen Investoren begrüßen - auch Aktivisten oder Private-Equity-Firmen -, sofern sie die Strategie des Unternehmens unterstützen, hatte Finanzvorstand Ingo Bank in diesem Monat in einem Interview mit Bloomberg Television gesagt.

