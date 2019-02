Zürich (ots) - Wirtschaftsminister Guy Parmelin steht vor einem

ersten Richtungsentscheid in seinem neuen Departement. Wie Recherchen

der «Handelszeitung» zeigen, will Parmelin strategische

Wirtschaftsgüter vor staatsnahen Investoren, insbesondere aus China,

schützen. Er selbst traut sich aber nicht, derzeit sein Anliegen im

Bundesrat zu vertreten, berichten Gewährleute.



Das zuständige Departement kommentiert das nicht: Zu laufenden

Bundesratsgeschäften äussere man sich nicht, hiess es. Heute teilte

der Gesamtbundesrat das Gegenteil dessen mit, was Parmelin

vorschwebt. Die Einführung einer Investitionskontrolle brächte der

Schweiz derzeit keinen zusätzlichen Nutzen.



Anlass dafür war ein vom Ständerat bestellter Bericht zu einem

Postulat von Pirmin Bischof. Der Solothurner Ständerat wollte wissen,

ob «die heutige Schrankenlosigkeit von ausländischen Firmenübernahmen

in der Schweiz haltbar» sei. Ja, das sei sie, urteilt der

Gesamtbundesrat. Parmelin hat sich vorerst nicht durchgesetzt.



Ein Insider sagt, das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) habe

dem Wirtschaftsminister die Neuausrichtung ausgeredet. Die starke

Figur im Seco ist der Leiter Wirtschaftspolitik, Eric Scheidegger. Er

politisiert auf der Linie seines Ex-Chefs Johann Schneider-Ammann und

von Economiesuisse. Beide lehnen Einschränkungen ab.



Eine weitere Quelle berichtet, der Bundesrat wollte es sich mit

China nicht verscherzen - und die Arbeit lieber dem Parlament

überlassen. Dort steht die Behandlung eines Vorstosses des Walliser

CVP-Ständerats Beat Rieder an. Rieder verlangt vom Bundesrat die

Einsetzung einer «Genehmigungsbehörde für die der

Investitionskontrolle unterworfenen Geschäfte». Das Seco will

Überweisung des Vorstosses um jeden Preis verhindern, weiss eine

bundesratsnahe Quelle.



