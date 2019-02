Am 6. September markierte die Aktie der Deutschen Telekom bei 13,34 Euro ein Tief und stieg anschließend bis zum 3. Dezember wieder auf ein Hoch bei 15,60 Euro an. Auf diesem Niveau ging die Aktie erneut in eine Korrektur über. Sie dauert immer noch an und konnte von den Käufern bislang noch nicht beendet werden.

Ausgehend vom Hoch vom 3. Dezember bei 15,60 Euro hat sich ein Abwärtstrend entwickelt. Diesen zu brechen, ist auch weiterhin die vorrangige Aufgabe der Käufer. Der letzte Versuch ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...