Softwareentwickler ist der Beruf der Stunde. Spezielle Bootcamps versprechen, die nötigen Fähigkeiten in wenigen Wochen zu vermitteln. Doch das Lernen im Schnelldurchgang ist nicht für jeden geeignet.

Die meisten Menschen schauen auf ihr Smartphone und denken: nicht viel. Linh Vuong fragt sich dagegen: Wie funktioniert es? Und wie könnte man es noch besser machen?

Ihr technisches Interesse bemerkte die 28-Jährige schon während des Studiums der Ostasien- und Wirtschaftswissenschaften. Nur lernte sie an der Uni nicht, wie man diese Fragen auch beantworten könnte.

Vuong tat also das, was die meisten Menschen auf der Suche nach Wissen heutzutage machen: Sie ging ins Internet. "Ich wollte besser verstehen, wie man programmiert, deshalb habe ich in meiner Freizeit Online-Kurse dazu belegt", sagt Vuong. Sie lernte, wie Software aufgebaut ist und aus welchen Sprachen und Strukturen sich eine App zusammensetzt. Teilweise saß sie am Rechner und vergaß die Zeit um sich herum. "Es wurde dunkel und ich habe es nicht einmal gemerkt", sagt sie. Spätestens da wusste sie: "Das macht mir so viel Spaß, das will ich beruflich machen."

Eine gute Idee, denn: Softwareentwickler sind begehrt wie nie. Der Digitalverband Bitkom schätzt nach einer Befragung unter Personalverantwortlichen, dass im Jahr 2018 rund 82 000 Stellen für IT-Experten unbesetzt waren - fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Schnitt blieben sie fünf Monate vakant. Der beliebteste Beruf darunter war der Softwareentwickler. Auch der Arbeitsmarktreport 2018 des Weiterbildungsunternehmens Dekra Akademie kommt nach der Auswertung von fast 13.000 Stellenanzeigen zu dem Schluss: "Arbeitgeber suchen aktuell am häufigsten Softwareentwickler."

Aber wie wird man überhaupt Softwareentwickler - vor allem, wenn man vorher schon etwas anderes studiert hatte, wie Linh Vuong? Nochmal an die Uni wollte sie nicht. Zu zeitintensiv. Ein kostenloser Online-Kurs erschien ihr aber nicht tief genug. "Ich wollte eine gute Mischung aus Theorie ...

