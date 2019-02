Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch fester tendiert und knapp unter einem neuen Jahreshoch geschlossen. Getragen wurde der Aufwärtstrend laut Händlern von positiven Zeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und der Hoffnung, dass in den USA ein erneuter Regierungsstillstand abgewendet werden kann. US-Präsident Donald Trump hat die Bereitschaft signalisiert, die Frist für neue Zölle bei einem bevorstehenden Verhandlungserfolg über den 1. März hinaus zu verschieben. Die Marktteilnehmer hoffen auf einen Durchbruch bei den derzeitigen Verhandlungen in Peking.

Ausserdem nährten rückläufige Inflationszahlen in den USA die Erwartungen, dass die Notenbank Fed im laufenden Jahr die Zinsen nicht erhöhen werde. Die Inflation entwickelt sich damit weiterhin deutlich verhaltener als in früheren vergleichbaren Konjunkturphasen. Sie liegt zudem unter der Zielmarke des Fed von zwei Prozent. Ein Risikofaktor stellt das Hin und Her im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den Brexit dar. Insgesamt bleibe die Stimmung an den Börsen aber positiv. Dennoch sei eine Konsolidierung nicht auszuschliessen. "Ein kleinerer Rücksetzer sollte keinen überraschen", sagte ein Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,40 Prozent höher bei 9'164,06 Punkten. Bei 9179,46 markierte der Leitindex ein Jahreshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 0,54 Prozent auf 1'417,38 Punkte zu und ...

