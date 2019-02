Frankreich will nicht länger vom asiatischen Markt abhängig sein. Auch andere europäische Länder denken in der Batterieproduktion um.

Frankreich will Insidern zufolge in den nächsten fünf Jahren 700 Millionen Euro in die europäische Produktion von Batterien für E-Autos investieren. Damit solle die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern verringert werden, hieß es am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...