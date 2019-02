Der Aktienkurs befindet sich hier schon in der Wolke, er konnte in den letzten Tagen in sie eindringen. Die Wolke gibt nun auch wieder ein positives Signal ab, der Span A steigt auch wieder nach oben. Die Standard Linie befindet sich hier auch unter dem Kurs. Zudem könnte es im Chartbild in Kürze zu einem Kaufsignal kommen, dieses könnte den Aktienkurs weit nach oben schieben. Der verzögerte Span gibt ein neutrales Signal ab, er befindet sich auch etwas unter der Wolke.

Woran hat es im 4-Stundenchart ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...