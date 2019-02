Trotz der breit angelegten Dollar-Stärke am Mittwoch hält der AUD/USD an seinen Tagesgewinnen fest und stabilisiert sich über der Marke von 0,71 Dollar. Zuletzt handelte das Paar auf 0,7110 Dollar und damit 0,22 Prozent im Plus. Zuvor hatte Westpac bekannt gegeben, dass das Verbrauchervertrauen in Australien im Februar um 4,3% gestiegen ist, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...