Auf der Suche nach einer Lösung ihres Handelskonflikts steht eine neue Gesprächsrunde zwischen ranghohen Vertretern der USA und Chinas an. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin werden am Donnerstag in Peking erwartet, um zwei Tage lang über die Differenzen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Erde zu diskutieren.

Am 1. März endet ein 90-tägiger "Waffenstillstand". Die USA haben mit neuen Strafzöllen gedroht, sollte es bis dahin keine Einigung geben. US-Präsident Donald Trump deutete zuletzt jedoch an, dass die Frist auch für eine Weile aufgeschoben werden könnte, wenn eine Übereinkunft nahe sei./jpt/DP/stk

