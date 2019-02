Der Aktienkurs steigt hier immer weiter in den Norden, dort oben fühlte er sich anscheinend sehr wohl. Die Zukunftswolke ist unter dem Kurs angesiedelt, das kann sich so schnell auch nicht mehr ändern. Die Standard Linie befindet sich unter dem Kurs und unter der Tenkan Linie. Es kam hier zuletzt zu einem Death Cross. Der verzögerte Span liegt über dem Kurs, was heißt, dass es ein neues Hoch gegeben hat.

Im 4-Stundenchart sieht es gut aus!

Der Aktienkurs steigt auch hier immer weiter ... (Andreas Quirin)

