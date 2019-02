Die Deutsche Börse hat nach einem sehr guten Ergebnis im vergangenen Jahr die Erwartungen für 2019 gedämpft. "Nach dem starken Wachstum im Jahr 2018 sind die Erwartungen an das Jahr 2019 vor dem Hintergrund einer generellen wirtschaftlichen Abkühlung, gestiegener ökonomischer Risiken und politischer Unwägbarkeiten etwas verhaltener", teilte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit.

Bei den Nettoerlösen werde ein Anstieg aus strukturellen Wachstumschancen von mindestens fünf Prozent erwartet. Die von Bloomberg befragte Experten rechnen bei den Nettoerlösen im laufenden Jahr derzeit mit einem Wert von 2,98 Milliarden Euro - das wären knapp acht Prozent mehr als 2018.

Dank des Sparkurses sollte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um rund zehn Prozent steigen. 2018 war dieser Wert um 17 Prozent auf etwas über eine Milliarde Euro geklettert. Rechnerisch ergibt das für 2019 in Aussicht gestellte Plus einen Wert von rund 1,1 Milliarden Euro und damit weniger als die Experten bisher erwarten.

Das Gewinnwachstum hänge zudem von der Schwankungen der Aktienmärkte ab. "Abhängig von der Entwicklung der Aktienmarktvolatilität könnte das Wachstum des Gewinns auch etwas höher oder niedriger ausfallen", hieß es. Der Börsenbetreiber profitiert von starken Kursausschlägen, da so zum einem das Geschäft an den Aktienmärkten selbst anzieht und zum anderem die Derivatesparte Eurex vom erhöhten Absicherungsbedarf der Investoren profitiert./zb/stk

ISIN DE0005810055

AXC0299 2019-02-13/19:32