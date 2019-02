Vaduz - Paul Achleitner spricht am Finance Forum Liechtenstein am 27. März 2019 zum Thema "Disruption in der Bankenbranche". Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank ist überzeugt, dass neue Anbieter die Finanzbranche umkrempeln werden. Dies verlangt ein neues Selbstverständnis der Banken.

Herr Dr. Achleitner, Sie führen eine der grössten Banken Europas durch eine turbulente Zeit. Welche Erfahrungen machen Sie in Ihrer Funktion?

Da spielen natürlich viele Dinge eine Rolle. Was sich hervorheben lässt, sind die gestiegenen Anforderungen an Aufsichtsräte in den letzten Jahren. Das fängt an beim Zeitaufwand, betrifft aber auch die mit dem Amt verbundene Haftung sowie die Qualifikationen, die man mitbringen muss. Die zusätzliche Regulierung für Banken ist sicherlich die grösste Veränderung für Aufsichtsratsvorsitzende wie mich, das wirkt sich auf meine gesamte Arbeit aus.

Zahlreiche Grossbanken leiden noch immer unter den Spätfolgen der Finanzkrise vor zehn Jahren. Welche persönlichen Schlüsse ziehen Sie aus dieser Zeit?

In der Tat haben viele regulatorische Themen, mit der sich die Finanzbranche heute beschäftigt, ihren Ursprung in dieser Zeit. Ich habe in den vergangenen 10 Jahren erst so richtig verstanden, was Regulierung eigentlich ist: Sie ist die gesellschaftliche Reaktion auf ein empfundenes Versagen der Märkte. Die Ursachen von Krisen sind aber immer hochkomplex. Es ist umso wichtiger, dass wir keine voreiligen Schlüsse ziehen und unsere Energie nicht ausschliesslich darauf verwenden, den Schuldigen zu suchen. Es sollte immer darum gehen, sinnvolle Regeln für die Zukunft aufzustellen.

Ist das europäische Bankensystem heute tatsächlich besser vor Krisen gewappnet oder trügt der Schein?

Der Schein trügt nicht, die Banken sind eindeutig sicherer geworden. Seit der Finanzkrise ist enorm in die Stabilität des Systems investiert worden. Das zeigt sich vor allem in wesentlich höheren Kapitalquoten und deutlich umfassenderen und strengeren Kontrollen. Die neue Herausforderung ...

