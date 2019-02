Schaut man sich den Kursverlauf der Deutschen Telekom-Aktie an, entsteht ein wenig der Eindruck einer verkehrten Welt. Während andere Aktien im vierten Quartal 2018 in eine starke Korrektur übergingen, setzte die Telekom-Aktie ihre Aufwärtsbewegung unvermindert fort und stieg bis zum 3. Dezember in der Spitze bis auf 15,55 Euro an. Anschließend kam es zur erwarteten Korrektur, die auch charttechnisch motiviert war. Denn so konnte eine überkaufte Marktphase bereinigt werden. Allerdings entwickelte ... (Alexander Hirschler)

