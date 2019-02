Arbeitsminister Hubertus Heil galt als Freund der Wirtschaft. Doch nun begeistert er die SPD mit linken Projekten, etwa zur Grundrente. Was seine Wandlung vom Unternehmensversteher zur linken SPD-Speerspitze bedeutet.

Am Samstagmittag um kurz vor zwölf will Hubertus Heil schnell noch etwas klarstellen. Der Bundesarbeitsminister steht in einem holzgetäfelten Saal in Friedewalde, einer Kleinstadt südöstlich von Kassel. Die SPD hat sich für ihren zweitägigen "Hessengipfel" im Stadtschloss einquartiert, fast 200 Genossen hören zu. Heil, dunkler Anzug, offenes Hemd, hat ausführlich über Renten gesprochen und über die Hartz-IV-Debatte, die er "entgiften" will. Er hat trotz missbilligender Blicke der Moderatorin das Mikrofon aus dem Ständer gelöst und wandert beim Reden durch den Raum, wie es auch Jens Spahn oder Christian Lindner bei öffentlichen Auftritten tun.

Und dann kommt es: "Ihr wisst ja, dass ich nicht alles ganz falsch finde, was damals bei der Agenda geschah", sagt Heil. "Ich glaube: Vieles hat dem Land auch gutgetan." Aber dann ist er auch schon wieder vorbei - der Augenblick, in dem Heil wie früher klingt, nach Schröder-SPD, unpopulären Sozialreformen und Maßhalte-Appellen. Es geht weiter mit Krankenschwestern und Pflegekräften, die "Leistungsträger" seien, für deren Absicherung im Alter die SPD viel mehr tun müsse.

Hubertus Heil, Exgeneralsekretär und bis vor Kurzem Wirtschaftssprecher der SPD-Bundestagsfraktion, hat eine erstaunliche Wandlung hinter sich: vom Unternehmerversteher zur Speerspitze der linksgerichteten SPD-¬Erneuerung, vom glücklosen Parteimanager, der ständig Wahldesaster schönreden musste, zum Liebling der Basis und einem der einflussreichsten Männer in der Koalition. Von ihm und seiner Kompromissbereitschaft beim Thema Rente wird maßgeblich ¬abhängen, ob und wann die große Koalition kollabiert. Noch pochen CDU und CSU darauf, dass die neuen Leistungen nur nach strenger Prüfung des Bedarfs eingeführt werden könnten - die SPD will genau das nicht. Bei der Union heißt es schon sorgenvoll, die Grundrente von Heil könne ähnlich populär werden wie der Mindestlohn: hochgradig geeignet für Wahlkämpfe.

