Lobbyisten schlugen Alarm, einigen warnten vor dem Ende des Internets: Nun hat die EU die Position der Presseverlage gegenüber Suchmaschinen wie Google gestärkt.

Presseverlage in der EU sollen künftig von Nachrichten-Suchmaschinen wie Google News Geld für Ausschnitte ihre Inhalte verlangen können. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am Mittwoch in Straßburg vorläufig auf eine Reform des EU-Urheberrechts inklusive Leistungsschutzrecht, wie der Verhandlungsführer des Parlaments, Axel Voss (CDU), der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Portale sollen für das Anzeigen von Artikel-Ausschnitten in ihren Suchergebnissen künftig Gebühren an die Verlage zahlen.

Die Einigung vom Mittwoch muss in den kommenden Wochen allerdings noch vom Parlament und den Staaten der Europäischen Union bestätigt werden. Weil die Debatte so aufgeladen ist, könnte die Reform hier noch scheitern. Stimmen beide ...

