Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Belastet wurden die Papiere durch neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die zum Handelsauftakt veröffentlicht wurden. Im Jänner hatte sich die Inflation zwar abgeschwächt, aber nicht so stark wie erwartet.Die Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...