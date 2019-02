Freiburg (ots) - Die EU-Kommission hat keine Lust, auch noch im Streit um Diesel-Fahrverbote zum Buhmann gestempelt zu werden. Umfragen zufolge lehnen inzwischen rund 70 Prozent aller Bundesbürger die Maßnahme ab. Sollen die Deutschen doch selbst schauen, wie sie die Luft in den Städten sauberer kriegen, dürfte sich Brüssel da denken. Auf keinen Fall soll sich die deutsche Politik hinter den angeblich allzu gestrengen EU-Bürokraten verstecken können. In der Tat ist das Problem mit den Stickoxiden, wiewohl eventuell weniger dramatisch als von Aktivisten behauptet, hierzulande über Jahre verschlafen worden. Daher sind jetzt in erster Linie Kommunen und Gerichte am Zug. Die EU legt dafür dankend die Haftung ab. http://mehr.bz/khs38s



