Elanix Biotechnologies AG: Gegen den ehemaligen Vorstand Tomas J. Svoboda soll Strafanzeige erstattet werden DGAP-Ad-hoc: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Sonstiges Elanix Biotechnologies AG: Gegen den ehemaligen Vorstand Tomas J. Svoboda soll Strafanzeige erstattet werden 14.02.2019 / 00:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Elanix Biotechnologies AG: Gegen den ehemaligen Vorstand Tomas J. Svoboda soll Strafanzeige erstattet werden Berlin, 14. Februar 2019 - Eine frühere Ad-hoc-Mitteilung der Elanix Biotechnologies AG ("Gesellschaft") vom 11. Februar 2019 hatte Missmanagement während der Amtszeit des ehemaligen Vorstands (CEO) Tomas J. Svoboda zum Gegenstand. Nach weiterer eingehender Untersuchung der Lage der Gesellschaft durch das aktuelle Management, auch unter Einbeziehung rechtlicher Berater, wurden Beweise gesammelt, um eine Strafanzeige gegen den früheren CEO Tomas J. Svoboda zu erstatten. Alle Vorwürfe gegen Herrn Svoboda sollen unverzüglich zur Anzeige gebracht werden, unter anderem wegen Untreue und Bilanzmanipulation. Es wird erwartet, dass das Fehlverhalten zu erheblichen außerordentlichen Aufwendungen geführt hat bzw. führen wird. Weitere und detaillierte Informationen zum Ausmaß des dem Unternehmen zugefügten Schadens sollen noch von unabhängiger Seite bestätigt werden. Lee Ann Laurent-Applegate Vorstand Kontakt Elanix Biotechnologies AG Lee Ann Laurent-Applegate Tel: +41 (0)22 363 66 40 investor.relations@elanix-bt.com Über Elanix Biotechnologies AG Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt: ELN) entwickelt und kommerzialisiert Produkte zur Geweberegeneration, für die Wundversorgung sowie für dermatologische und gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 in der Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zum Unternehmen und seinen Geschäften enthalten. Solche Aussagen beinhalten gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die Ergebnisse, die Finanzlage, die Wertentwicklung und der Erfolg des Unternehmens in der Realität erheblich von dem unterscheiden, was durch eine solche Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurde. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. 14.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elanix Biotechnologies AG Stadthausbrücke 1-3 20355 Hamburg Deutschland Telefon: +41 22 363 66 40 Fax: +41 22 363 66 41 E-Mail: info@elanix-bt.com Internet: www.elanixbiotechnologies.com ISIN: DE000A0WMJQ4 WKN: A0WMJQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 775779 14.02.2019 CET/CEST ISIN DE000A0WMJQ4 AXC0001 2019-02-14/00:47