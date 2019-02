Erstmals haben zwei US-amerikanischen Rentenfonds in Kryptowährungen investiert. Sie legten Geld in den neuen Risikokapitalfonds Morgan Creek Digital an.

TOP-Meldung USA: Rentenfonds investieren erstmals in Kryptowährungen Zwei Pensionspläne in Fairfax County im US-Bundesstaat Virginia sind Ankerinvestoren in den neuen Risikokapitalfonds Morgan Creek Digital mit einem Volumen von 40 Millionen US-Dollar, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. Weitere Investoren sind eine Versicherungsgesellschaft, eine Universitätsstiftung und eine private Stiftung, zitiert Bloomberg den Gründer von Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano. Viele institutionelle Investoren sind bisher durch Marktmanipulationen und die mangelnden staatlichen Regulierungen von Anlagen in den Kryptowährungssektor abgeschreckt worden. Die beiden Pensionsfonds in Virginia haben sich mit ihrer Investition nun einer Handvoll Institutionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...