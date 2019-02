Die Aktie der Deutschen Bank ist nach zuletzt einigen starken Tagen nun wieder etwas gefallen. Damit erhärtet sich der Verdacht, dass das Unternehmen in einem massiven Abwärtstrend ist. Konkret wird befürchtet, dass die Übernahme oder Fusion von und mit der Commerzbank für die Deutsche Bank eine zu hohe Last darstellen würde. Dies scheint die Analysten am Markt inzwischen erreicht zu haben.

Wichtig zu wissen

Wichtig zu wissen ist, dass die Aktie ohnehin in einem starken Abwärtstrend notiert. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...