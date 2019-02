'Handelsblatt' zu Sozialabgabenbremse:

Auf Dauer wird es nicht damit getan sein, nur neue Ausgabenwünsche im Zaum zu halten und teure Sozialprogramme zu verhindern. Die Politik wird vielmehr die Frage beantworten müssen, ob unser Sozialstaat künftig noch so stark vom Faktor Arbeit abhängen kann, wie das heute der Fall ist. Das gilt nicht nur deshalb, weil auf einen Rentner immer weniger Erwerbstätige kommen. Das gilt vor allem angesichts rapider Veränderungen in der Arbeitswelt. Algorithmen oder Roboter, die schon bald viele Jobs übernehmen können, zahlen weder Steuern noch Sozialabgaben. Und ein langes Arbeitsleben ohne Brüche und mit gutem Verdienst, das heute sowohl eine auskömmliche Rente als auch volle Sozialkassen garantiert, wird in der digitalen Welt womöglich eher die Ausnahme als die Regel sein./al/DP/stk

AXC0024 2019-02-14/05:35