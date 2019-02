Der Bundestag befasst sich am Donnerstag (9.00 Uhr) unter anderem mit besseren Bedingungen für Organspenden in Kliniken. Dazu soll ein Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beschlossen werden, der höhere Vergütungen durch die Krankenkassen und mehr Freiraum für Transplantationsbeauftragte der Krankenhäuser vorsieht. Unabhängig davon läuft eine Diskussion darüber, ob und wie Entscheidungen der Bürger über Organspenden grundlegend neu geregelt werden sollen. Weitere Themen im Parlament sind Regierungspläne zu finanziellen Verbesserungen für Familien und der geplante Kohleausstieg. In einer Aktuellen Stunde wollen die Abgeordneten auf Antrag der AfD über die Asylpolitik der Bundesregierung im Lichte des CDU-"Werkstattgesprächs" diskutieren./sam/DP/zb

