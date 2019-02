Rund sieben Jahre stand Tom Enders an der Spitze von Airbus. Nun stellt er zum letzten Mal die Jahresbilanz vor. Was dem Airbus-Chef gelang, wo er scheiterte - und was er seinem Nachfolger hinterlässt.

Wenn Airbus-Chef Tom Enders am heutigen Donnerstag die Jahresbilanz vorstellt, endet ein Zeitalter. Die Präsentation ist Enders letzte als CEO von Europas größtem Luft- und Raumfahrtunternehmen. Der 60-Jährige hat den Konzern in den fast sieben Jahren als alleiniger Chef und acht weiteren als Co- oder Vizechef von Grund auf verändert. Er verpasste dem bürokratischen Riesen einen weltoffenen, gelegentlich gar hemdsärmeligen Stil. Und den lebt er selbst: Ob Enders die Jahresbilanz im schlichten hellen Hemd, im dunklen Sakko, im bayerischen Trachtenjanker oder gar mit Cowboy-Stiefeln moderieren wird, ist kaum abzuschätzen.

Weniger überraschend als die Kleidung des Chefs wird für die Investoren wohl das Zahlenmaterial sein.

Operativ war 2018 aus Sicht der Analysten zwar kein Rekordjahr für Airbus, aber ein gutes. Der Umsatz dürfte ohne Einmaleffekte knapp unter den 66 Milliarden Euro vom Vorjahr liegen. Dafür könnte der operative Gewinn auf gut fünf Milliarden Euro klettern und netto bei knapp unter vier Milliarden Euro landen. "Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie viele Sondereffekte Tom in seinen letzten Jahresabschluss noch reinnimmt und was er seinem Nachfolger überlassen will", sagt ein Insider. Der künftige Airbus-Chef Guillaume Faury wird bei der Bilanzpräsentation mit Enders und dem ebenfalls scheidenden Finanzvorstand Harald Wilhelm auf dem Podium sitzen.

Es wäre Enders Stil, wenn er einige Sondereffekte in seine Abschlussbilanz aufnehmen würde. "Damit würde er signalisieren, dass er sein Haus besenrein und ohne Altlasten übergeben will, statt - wie andere - seine Zeit mit möglichst guten Zahlen zu beenden", glaubt der Unternehmenskenner. "Tom würde nie Schwächen verschleiern oder sich selbst weniger abverlangen als anderen."

Es sind Sätze wie diese, die klarmachen, wie groß das Ansehen von Tom Enders in der Airbus-Belegschaft ist. Als Konzernlenker bot er in den vergangenen Jahren neben Visionen und klaren Entscheidungen auch seltene Tugenden wie Ehrlichkeit und preußisches Pflichtbewusstsein. "Er ist der erste echte Manager an der Airbus-Spitze nach all den schlechten Funktionären und ideenlosen Verwaltern vor ihm", so Richard Aboulafia, Branchenspezialist des US-Forschungsinstituts Teal Group aus Fairfax (Virginia) vor den Toren der US-Hauptstadt Washington.

Was gut lief

Sein Stil verschaffte Enders viele Erfolge. Als wichtigster gilt der Wandel der Unternehmenskultur. Als Enders 2004 erstmals Co-Chef des damals EADS genannten Konzerns wurde, war dieser ein ineffizientes paneuropäisches Konglomerat mit vielen Doppelstrukturen und dunklen Zonen, die vor fragwürdigen Geschäftspraktiken nicht zurückschreckten. Heute ist Airbus ein effizienter, globaler Marktführer.

Ebenso wichtig ist der von Enders forcierte realistische Umgang mit neuen Programmen. Unter seiner Ägide startete Airbus ...

