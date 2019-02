Am Montag haben die Schweiz und Grossbritannien ein Abkommen unterzeichnet, das die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nach dem Brexit regeln soll. Bundesrat Guy Parmelin und der britische Minister für internationalen Handel Liam Fox betonten dabei, dass sie auch nach dem Ausstieg der Briten aus der EU an einer engen Partnerschaft festhalten wollen. Grossbritannien ist immerhin der sechstwichtigste Markt für Schweizer Exporte und liegt auf Rang acht der Länder, welche in die Schweiz importieren. Grund genug, die Schweiz für einen harten Brexit zu wappnen. Das scheint nun gelungen zu sein, den Diplomaten sei Dank.

Für den Fall eines weichen Brexit, an den eigentlich niemand mehr recht glaubt, würde das schweizerischbritische Abkommen erst nach Ablauf der Übergangsphase, voraussichtlich Ende 2020, in Kraft treten. Bis dahin hätten die Bestimmungen des bestehenden Freizügigkeitsabkommens noch Gültigkeit. Bei einem Brexit ohne Austrittsabkommen, nach dem es mehr und mehr aussieht, käme ab dem 30. März 2019 vorläufig das neu unterzeichnete Abkommen zur Anwendung. Das sieht vor, die bestehenden gegenseitigen Rechte und Pflichten möglichst sicherzustellen und allenfalls auszubauen, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten betont.

Problem Backstop, aber nicht nur

Mal sehen, ob die Schweiz damit wirklich gerüstet ist, wenn es zum harten Brexit kommen sollte, immerhin hat sie sich ernsthaft die Mühe gemacht, vorzusorgen. Andere halten dies offensichtlich nicht für nötig. Der 29. März rückt näher und man kann immer noch nicht richtige Hektik verspüren. Vielleicht ein bisschen in Grossbritannien, aber in Brüssel keine Spur von Nervosität. Auch die Finanzmärkte ignorieren die ablaufende Galgenfrist. Das ganze Theater um den Brexit nimmt schon fast surreale Formen an. Theresa May ...

